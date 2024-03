Eerste steenlegging bouw waterstation Cornelis Kondre

Het dorp Cornelis Kondre zal binnenkort 1 x 24 uur schoon drinkwater hebben. Dit is door het management van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen in Suriname (NH) aangegeven tijdens het oriëntatiebezoek dat op 22 maart, Wereldwaterdag, is afgelegd.

Gedurende het bezoek aan het dorp te Boven-Coppename, Sipaliwini, heeft de eerste steenlegging plaatsgevonden voor de bouw van een drinkwaterstation. Het ministerie streeft ernaar om dit project binnen afzienbare periode op te leveren.

Onder belangstelling van de gemeenschap heeft ook de onthulling van een naambord plaatsgevonden. Dit is verricht door de Surinaamse NH-minister David Abiamofo en kapitein Jules April van het dorp. Aanwezig waren ook, de dc van Boven- Coppename, Erwin Linga, Directeur Water NH, Gonda Asadang alsook functionarissen van de ministeries NH en RO.

Tijdens de samenkomst in de recreatiezaal te Cornelis Kondre gaf minister David Abiamofo aan dat de regering zich gecommitteerd heeft aan doel 6 van de SDG’s, dat schoon en veilig drinkwater voor eenieder proclameert. In dit kader is het vanuit de ontwikkeling en uitvoering van het Waterbeleid van het ministerie ook de uitermate zorg en verantwoordelijkheid om alle Surinamers, ook dorpsgemeenschappen, de toegang te bieden tot schoon en veilig drinkwater.

Echter, kunnen naar zeggen van de NH-bewindsman niet alle dorpen in een keer van drinkwater worden voorzien. De beschikbaarheid van financiële middelen voor de drinkwatervoorziening blijft een heet hangijzer. “Maar waar een deur dichtgaat, wordt een ander geopend”, geeft Abiamofo aan.

Het heractiveren van de Dienst watervoorziening als werkarm van het ministerie in 2020 is in dit verband een cruciale stap geweest om de adequate drinkwatervoorziening aan het binnenland te garanderen.

Het in aanbouw zijnde drinkwaterstation zal bestaan uit een filtratie- en zuiveringssysteem, opslag en distributie tanks alsook een kantoorruimte voor monitoring en controlewerkzaamheden. Bij dit project zal ook het waternetwerk worden hersteld en uitgebreid. Veertig erfkranen zullen in het dorp worden geplaatst.