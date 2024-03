De grenspolitie van Frans-Guyana heeft onlangs samen met de douane een Surinamer met drugs in een boot gearresteerd op de Marowijnerivier.

De ingezetene van Suriname had 600 gram cocaïne en 500 gram marihuana in zijn bezit. Hij dacht met de verkoop 7.000 euro te verdienen.

De man vertrok met de boot vanuit Albina en was onderweg naar Saint-Laurent du Maroni. Hij is aangehouden en in verzekering gesteld.

Hieronder een foto van de onderschepte drugs.