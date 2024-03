Klant mishandelt winkelier die gescheurde SRD 20 biljet weigert

De politie van bureau Nieuw Nickerie heeft op woensdag 20 maart M.R. aangehouden voor mishandeling van een winkelier in het rijstdistrict van Suriname.

Na een melding dat een winkelier van een supermarkt aan de Narpatstraat door een klant was mishandeld, deden de politieambtenaren van voormelde bureau de locatie aan voor onderzoek.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat een klant de winkelier L.J. een gescheurd bankbiljet van SRD 20 had aangeboden. De winkelier weigerde het biljet in ontvangst te nemen, waardoor de klant het geld vervolgens op de toonbank plaatste en de winkel verliet met medeneming van een pak melk.

L.J. ging de klant achterna en bij die gelegenheid bracht M.R. vuistslagen toe in het gezicht. Op aanwijzing van de winkelier werd de verdachte in de directe omgeving opgespoord en aangehouden, waarna hij ter voorgeleiding werd overgebracht naar het politiebureau.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte na een ernstige waarschuwing door de politie heengezonden.