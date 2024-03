Aandacht voor werken in de Caribbean op Nationale Carrièrebeurs Amsterdam

Op vrijdag 22 en zaterdag 23 maart 2024 vindt de 26ste editie van De Nationale Carrièrebeurs plaats in de Amsterdam RAI.

De beurs is met ruim 10.000 verwachte bezoekers, bijna 300 topwerkgevers en onderwijsinstellingen en meer dan 100 workshops, masterclasses en presentaties hét grootste carrière-evenement van de laatste 10 jaar.

Er is ook een speciale ‘Werken in de Caribbean’ stand als onderdeel van De Nationale Carrièrebeurs. Deze stand is dé jaarlijkse ontmoetingsplaats voor (bijna) afgestudeerden en (young) professionals die graag (weer) in het Caribisch gebied willen werken.

Naast werkgevers op de Caribische eilanden zijn ook werkgevers uit Suriname aanwezig zoals de Torarica Group of hotels.