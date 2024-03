Koedemoesoe over energietarieven: “Den man o kiri den sma”

ABOP-parlementariër Ramon Koedemoesoe vindt de verhoging van de energietarieven in één keer met 40% te veel en ondraaglijk voor de Surinaamse samenleving. Hij had eerder gezien dat de totale verhoging van 61% beetje bij beetje zou plaatsvinden.

“Den man o kiri den sma. Ik ben er geen voorstander van”, benadrukt de politicus.

De volksvertegenwoordiger begrijpt aan de andere kant de nood van de regering van Suriname, die de hoge kosten voor subsidies niet meer kan betalen. Een voorstel zou zijn om geld te halen uit de hout- en goudsector.

“Laten ze het geld ook daar gaan zoeken. Maar wanneer je een hond wil slaan, vindt je makkelijk een stok. Dus de regering moet bereid zijn om dat geld daar te gaan zoeken. Want in de politiek is één ding zeer belangrijk: ‘de wil. Je moet willen’. We praten telkens over de hout- en goudsector, maar uiteindelijk ligt het aan de regering om dat geld daar te gaan halen. Er zijn zoveel bronnen in dit land”, aldus de ABOP’er.

De parlementariër stoort zich eraan dat terwijl de regering aan de ene kant mensen middels koopkrachtversterking probeert te ondersteunen, dezelfde regering aan de andere kant bezig is hetzelfde geld middels verhogingen weg te nemen.

“Je geeft de werkende klasse iets, maar aan de andere kant neem je het weer. Dan maak je de mensen armer. Terwijl het de bedoeling was dat we de zaak draaglijker voor de mensen zouden maken. Maar als we nu kijken naar de laatste ontwikkelingen, dan we meki den sma moro pina”, aldus Koedemoesoe, die benadrukt dat ondernemers en handelaren alles in hun kostprijs zullen doorberekenen voor de consument. Uiteindelijk zal de consument de dupe van alles worden.

De ABOP’er stelt dat er wel geld is om een brug in het westen van Suriname te bouwen en om grote geldbedragen aan bepaalde ondernemers te betalen. “Laten we dat geld kanaliseren naar de kleine man. Dan gaat men zeggen dat we de president weer aanvallen. Als we zeggen dat er geld is, dan laten we dat geld gebruiken toch. Want dat geld in de staatskas is van het volk. Maar nee, men kiest ervoor fu go teki a moni na a saka fu a poti volk. En gi den sani dati mi no de”, aldus Koedemoesoe.