Film ‘Wiren’ geselecteerd voor internationaal filmfestival in India

De speelfilm Wiren van regisseur Ivan Tai-Apin is geselecteerd voor het Internationaal Film Festival IFFAS 2024 in Ujjain, Madhya Pradesh, India welke gehouden zal worden van 1 tot 6 April 2024. Het IFFAS (Internationaal Film Festival for Ancient Splendour) is onderdeel van het ‘Vikramotsav’ festival dat geïnitieerd is door de Indiaase Overheid en haar Ministerie van Cultuur.

De thema’s van dit festival zijn Mythologie, Archeologie, Vedische kennis, Wetenschap en Cultuur. Tijdens dit internationaal festival worden geselecteerde films van verschillende landen vertoond te weten Iran, Iraq, Czech Republic, Uzbekistan, Kazakhstan, Armenia, Belarus, Aziatische landen en landen van de Europese Unie (Denemarken, Spanje, Duitsland, Nederland).

Wiren wordt vertoond in het auditorium naast de bekende Mahakal Tempel. In het kader van de samenwerking tussen India en Suriname zal ook de Ambassadeur van Suriname H.E. Mr. Arunkoemar Hardien aanwezig zijn bij de screening van Wiren. De vertoning van de film Wiren in India is mede mogelijk gemaakt door de Ambassade van de Republiek Suriname in New Delhi.

“Het is prachtig dat Wiren vertoond zal worden in India op het IFFAS 2024 naast andere grote filmlanden. Het is altijd ons hoofddoel geweest dat zoveel mogelijk mensen in de wereld de film zien. We hebben de film gemaakt om de positie van doven en slechthorenden te verbeteren in de wereld. Wij Surinamers kunnen zo veel bereiken als we samenwerken en het groter doel voor ogen houden”, zegt Ivan Tai-Apin.

Suriname heeft een grote Indiaase diaspora wat je zeker ook terugziet in de film Wiren. Als achterkleinkind van de Indiaase Sunkuleea, Gungeea die precies 150 jaar geleden met het Engelse schip ‘Bengal’ de oversteek deed van Calcutta – India naar Suriname, maakt het me nog trotser. De Sudobe (Stichting Surinaamse Dovenbelangen), die medeproducent is van de film is heel blij met deze selectie en ziet de vertoning van Wiren op het IFFAS 2024 vooral als een kans om in contact te komen en/of samen te werken met doven en slechthorenden in India.

Wiren is de eerste Surinaamse film op de lijst van de Oscars (93rd) in de Categorie Best International Feature Film en de eerste Surinaamse film op de bekende streamingplatforms Netflix, I-Tunes en Amazon Prime Video. In 2019 werd de film geselecteerd door het Nederlands FilmFestival (NFF) in Utrecht, DBUFF filmfestival in Amsterdam en kreeg het ook een landelijke commerciële première in de Pathé bioscopen in Nederland en Tbl-Cinemas in Suriname.

Op uitnodiging van de Internationale Development Bank (IDB) kreeg de film een speciale screening in Washington DC (USA). Tijdens Surinames participatie aan de World Expo 2020 in Dubai (UAE) werd Wiren ook vertoond op het witte doek. De film werd geselecteerd voor de Gouden Kalveren competitie in Nederland.

Wiren de film werd gehighlight door top internationale magazines en kranten zoals de Hollywood Reporter (USA), Cinema Tropical (ZUID-AMERIKA), Superga Cinema (ITALIE), Portal-Cinema (PORTUGAL), Loop-news Caribbean (CARIBBEAN), Nrc, Trouw, Parool, Volkskrant (NEDERLAND), doof.nl (Nederland), cmmbrothers.org (Nederland). Internationale filmliefhebbers en mensenrechtenactivisten schrijven nog steeds recensies over Wiren.