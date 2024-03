Reyme: “We weten zeker dat we zetels binnen zullen krijgen”

De politieke partij A20 is volgens voorzitter Steven Reyme niet bang om de verkiezingen in te gaan. Of het nu alleen of in combinatie- of lijsverbindingsverband is met DOE, de blauwwitte partij rekent wel op genoeg stemmen die vertaald kunnen worden in DNA-zetels.

“We gaan sowieso zetels behalen. Hoeveel, dat laten we voor het electoraat. Maar A20 is niet bang om de verkiezingen in te gaan. We weten zeker dat we zetels binnen zullen krijgen”, zegt de politicus.

Volgens de A20-voorzitter staat zijn partij voor recht en gelooft zij erin dat rechtvaardigheid de natie zal verheffen. Hij doet daarom een beroep op het Surinaamse volk om nu te kiezen voor echte leiders die het juiste voorbeeld zullen geven en zullen werken in voordeel van het volk.

“Rechtvaardigheid verheft de natie, maar goddeloosheid en corruptie zijn een kwelling voor het volk. En dat hebben we tot nu toe gehad. Het lijkt alsof Suriname, dat een land is dat werkelijk gelooft in god en ‘goden’, vroeger toch normen en waarden had. Maar nu, ondanks mensen beweren dat ze in god en alle soort dingen geloven, merk je dat niet aan hun gedrag. Want elke religie heeft waarden. Dus van welke religie je ook bent, ik zou die waarden terug moeten zien in jouw gedrag”, benadrukt Reyme.

Het feit dat politici die in het machtscentrum hebben gezeten wel over normen en waarden praten maar dat niet in hun gedrag hebben laten zien, is ook de reden waarom het Surinaams volk goddeloos gaat handelen.

“Daarom heb ik eerder gezegd: kijk naar de leiders en kijk naar de mensen die voor hun stemmen. Dan weet je waar het volk van Suriname staat. Als het Surinaamse volk bandeloosheid wil hebben, leiders die niet geloven in normen, waarden en moraal en die leiders maken tot president, vicepresident en 20 tot 30 zetels geven, dan begrijp je waar Suriname is. Dus waar Suriname is komt enigszins door het beleid, maar ook door wat het volk wil. Dus als jij kiest voor slechte leiders dan heb je dat. Want echte leiders gaan voor het volk en niet voor zichzelf. Daarom praten wij over dienstbare politiek als A20”, aldus Reyme.