Bejaarde man (80) tijdens slaap overvallen door rovers

Een 80-jarige man en een 34-jarige thuiszorg medewerkster zijn afgelopen nacht in diepe rust overvallen en mishandeld door twee criminelen. Dit gebeurde in een woning aan de Komkomerstraat in Suriname.



Het 80-jarig slachtoffer liep een barstwond op aan het hoofd, zwellingen in het gelaat en inwendige kneuzingen. Hij werd met een ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis.

Uit onderzoek blijkt dat de indringers enkele shutterglazen van één van de slaapkamers hadden gelicht. Via die opening verschaften zijn zich toegang tot de woning. Na de slachtoffers te hebben mishandeld en beroofd verlieten ze de plaats.

Ze maakten 500 Surinaamse dollars, een horloge en een mobiele telefoon van de bejaarde man buit. Van de thuiszorg medewerkster zijn sieraden die ze aan had en een mobiele telefoon weggenomen. Ze liep geen zichtbare verwonding op.

De politie van Kwatta was ter plaatse voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.