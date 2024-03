In Suriname aangehouden Engelse moordverdachte uitgeleverd

De in Engeland gezochte moordverdachte John B.(29), die vorig jaar maart in Suriname werd aangehouden, is afgelopen week uitgeleverd aan Engeland.

B. wordt in Engeland in verband gebracht met een moordzaak waarbij op 3 juli 2022 het lijk van een 38-jarige man in zijn woning was aangetroffen. In de zaak waren reeds een 60-jarige man en een 54-jarige vrouw op verdenking van medeplichtigheid aangehouden.

John werd in maart 2023 samen met een 29-jarige Duister aangehouden nadat zij tijdens een verkeerscontrole verdacht overkwamen bij de leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP).

Er werd een huiszoeking gedaan waarbij een hoeveelheid drugs werd aangetroffen en in beslag genomen. Gaande het onderzoek bleek dat John op de “Critcal Wanted-list” van de politie van Greater Manchester voorkwam.

Na bijkans een jaar in hechtenis is de moordverdachte afgelopen vrijdag uitgeleverd via Zanderij aan de politie van Engeland in verband met betrokkenheid in de moordzaak.