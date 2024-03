Huurwoning deels verwoest na gasexplosie in keuken

Aan de Shabier Ishaakweg in Suriname is maandag een huurwoning deels verwoest na een gasexplosie. Er hebben zich daarbij geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.



De voorlichter van de Surinaamse brandweer, Olton Pinas, zegt dat de melding omstreeks 17.50u binnenkwam als gaslekkage in een woning. Onderweg naar de melding kwam het bericht binnen dat een gascilinder zou zijn geëxplodeerd.

Pinas zegt dat een bewoner in de keuken bezig was te koken toen de gasleiding vlam vatte. Omstanders probeerden de brand te blussen, echter zonder het gewenste resultaat.

De 28 lbs gascilinder was in binnen in de keuken geplaatst en er ontstond een explosie. De omstanders renden weg en bleven allen ongedeerd.

De schade is beperkt gebleven tot de keukenmuur en een stopcontact. De Surinaamse politie kwam ter plaatse voor onderzoek.