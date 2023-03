Gevaarlijke Engelse moordverdachte aangehouden in Suriname

De politie in Suriname heeft deze week een buitenlander aangehouden, die in eigen land in verband wordt gebracht met een moordzaak. Het gaat om de 28-jarige John B. uit Manchester, Engeland (foto).

Hij was samen met een andere buitenlander, te weten de 29-jarige Duitser Maximilian S., toen ze door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) tijdens een verkeerscontrole werden aangehouden.

Tijdens de controle kwamen de mannen verdacht over en werd nader onderzoek ingesteld, bij de verblijfplaats van de mannen. Daar werd een hoeveelheid drugs aangetroffen en in beslag genomen.

Gaande het onderzoek bleek dat John B. door de politie van Manchester wordt gezocht in verband met een moordzaak, waarbij hij mogelijk betrokken zou zijn geweest. In die zaak werd een 38-jarige man dood aangetroffen in zijn woning in de voornoemde Engels stad.

Volgens de Engelse politie wordt de voortvluchtige John B. beschouwd als een gevaarlijk persoon.

Beide mannen zijn in belang van het verdere onderzoek overgedragen aan de Surinaamse Narcotica Brigade. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.