Solo expositie van kunstenaar Reinier Asmoredjo in Readytex Art Gallery

Op 7 maart opent in Readytex Art Gallery in Suriname de bijzondere solo-expositie van kunstenaar Reinier Asmoredjo, getiteld Mi Gudu; 40 jaar beeldend kunstenaar. Met deze expositie viert Reinier samen met het publiek het feit dat hij al vier decennia lang op verschillende manieren actief is in de Surinaamse kunstwereld.

Als kunstenaar die door de jaren heen altijd zeer productief geweest is, creëerde Reinier ook voor deze expositie een indrukwekkende collectie kunstwerken, variërend van schilderijen in diverse afmetingen op canvas, papier en foamboard, tot beschilderde vazen en borden. Om voor zijn tentoonstelling een passende selectie te maken, vroeg Reinier zijn collega’s Rinaldo Klas en Sri Irodikromo om de rol van curator te vervullen. De titel Mi Gudu zou makkelijk kunnen verwijzen naar het vrouwelijk schoon dat pronkt in haast elk werk van de hand van Reinier.

De titel heeft voor de kunstenaar echter een diepere betekenis. In zijn veelzijdige carrière als beeldend kunstenaar, docent, cartoonist en illustrator heeft Reinier namelijk een indrukwekkend oeuvre opgebouwd dat uit veel meer bestaat dan schilderijen en beschilderde objecten. Hij maakte ook talloze gedetailleerde en zorgvuldig gedocumenteerde studies en produceerde inmiddels al meer dan 5000 maatschappijkritische cartoons voor Dagblad Suriname. “Dat is mijn rijkdom of mi gudu,” zegt Reinier terecht en met trots over al het werk dat hij in meer dan 40 jaren gecreëerd heeft.

In Mi Gudu; 40 jaar beeldend kunstenaar, presenteert Reinier een schitterende collectie kunstwerken die zoals altijd barsten van kleur en levenslust, met een kenmerkende beeldtaal rijk in symboliek die consequent positiviteit, vruchtbaarheid, schoonheid en de oneindige cyclus van het leven uitstraalt. In zijn composities is hij voortdurend op zoek naar een perfecte synthese tussen abstractie en realisme, en lijnen en cirkels spelen altijd een belangrijke rol.

Naast zijn schilderijen krijgt u in de tentoonstelling de unieke gelegenheid om te genieten van een greep uit de talloze studies die hij in ruim 13 tekenschriften vastgelegd heeft en krijgt u middels een digitale slide-show ook een selectie uit zijn ‘Fawaka’ cartoons te zien. Een zeer bijzondere ontwikkeling die we ook graag met u delen, is dat met het Nationaal Archief Suriname overeengekomen is dat de kunststudies en cartoons van Reinier in hun bestand opgenomen zullen worden. Nog een mijlpaal die het vieren waard is!

Mi Gudu; 40 jaar beeldend kunstenaar opent in Readytex Art Gallery op donderdag 7 maart om 19:30 uur. Daarna is de expositie te bezoeken van vrijdag 8 maart tot en met zaterdag 27 april gedurende de reguliere openingstijden van de galerie van maandag t/m vrijdag van 8:00 – 16:30 uur en op zaterdag van 8:30 – 13:30 uur.