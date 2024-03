60-jarige vrouw in slaap overvallen door drie rovers

Een 60-jarige vrouw in Suriname is afgelopen nacht in haar woning aan de Nieuwe Grondweg slachtoffer geworden van een beroving gepleegd door drie gemaskerde mannen.

Het slachtoffer lag te slapen toen zij in haar kamer onaangenaam werd verrast door de drie inbrekers. Één van de mannen was gewapend met een mes en de ander met een vuistvuurwapen.

Onder bedreiging van een vuistvuurwapen werd haar woning overhoop gehaald. Bij die gelegenheid werden haar sieraden en 2.000 Surinaamse dollars buit gemaakt.

De daders hebben de woning betreden door een paar shutters van een raam weg te halen. Na de daad zijn de mannen via de achterdeur van de woning gevlucht.

De vrouw heeft geen noemenswaardig letsel opgelopen tijdens de beroving.

Het is niet bekend hoe de mannen het adres hebben aangedaan en verlaten. De politie van bureau De Nieuwe Grond kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek.

Van de daders ontbreekt nog elk spoor.