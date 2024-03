Leerlingen brengen bezoek aan Bureau Nieuwe Haven

Afgelopen week kreeg de politie van Bureau Nieuwe Haven bezoek van het Instituut Nancy Kids Care in Suriname, in verband met hun thema ‘Beroependag’. Dit instituut is bestemd voor kinderen met onder andere autisme, downsyndroom, dyslexie en leerproblemen.

Op aanvraag van de kinderen die graag de Surinaamse politie wilden bezoeken werd gekozen voor Bureau Nieuwe Haven. De leerlingen werden opgevangen door het personeel dat onder leiding van de chef van dienst hen een rondleiding op kinderlijk niveau gaf.

Ondanks hun beperking hebben de leerlingen ook wel ambities in, voornamelijk het politieberoep. Ze werden niet alleen rondgeleid en geïnformeerd over de aangifte dienst, maar gingen ook langs enkele gespecialiseerde afdelingen gezeteld op het complex te Nieuwe Haven.

De leerlingen participeerden spontaan en keerden met een tevreden gevoel huiswaarts meldt de politie Regio Paramaribo.