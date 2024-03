Docentenbond reageert op uitspreken onderwijsminister Ori

Leden en het bestuur van de Docentenbond Hoger Onderwijs Suriname (DoHos) hebben in een verklaring laten weten dat zij de openbare en persoonlijke verbale aanvallen die onderwijsminister Ori via de media heeft geuit op DoHos ondervoorzitter Sewsahai betreuren.

Wij keuren het bespreken van onze ondervoorzitter in dergelijke bewoordingen sterk af! De ondervoorzitter is door het bestuur van de DoHOS aangewezen als woordvoerder en leidinggevende in de kwestie betreffende het in beraad gaan van de DoHOS-leden die werkzaam zijn bij het IOL. Dit besluit volgde nadat er herhaaldelijk en zonder succes aandacht is gevraagd bij het MinOWC voor de volgende punten:

1. De overuren van periode 1 en 2 van het huidige collegejaar 2023-2024, inclusief de ATW-uren. De lesurenstaten zijn vanwege veranderende signalen vanuit het MinOWC naar de directie van het IOL nog niet opgesteld, waardoor de uitbetaling niet heeft plaatsgevonden en er geen zicht is op wanneer dit zal gebeuren.

2. De (A)OC-vergoeding voor het collegejaar 2023-2024 is nog steeds niet geregeld, wat eveneens resulteert in uitblijvende uitbetalingen zonder zicht op een oplossing.

3. Het verschil in de (A)OC-vergoeding voor het collegejaar 2022-2023 is nog steeds niet uitbetaald, ondanks de toezegging van het MinOWC in oktober 2023 dat dit uiterlijk in december 2023 zou gebeuren.

4. Het MinOWC heeft ondanks harde toezeggingen nog steeds geen stappen gezet richting het OO van het ministerie van MinBiZa voor een passende loonreeks voor het IOL als tertiaire onderwijsinstelling.

Deze punten zijn meerdere malen (driemaal) onder de aandacht gebracht bij de directeur van het directoraat HWO, mw. mr. M.R. Ramautar, MPA, van het MinOWC; ook informele communicatie heeft niet mogen baten.

De DoHOS heeft besloten in beraad te gaan, omdat dit een weigering van betaling betreft van gelden waar onze leden recht op hebben! Het is kritiekwaardig dat de minister van MinOWC zich op dergelijke wijze uitlaat over onze acties als belangenorganisatie! Het is ongepast en onwaardig voor een minister om een bestuurslid, in dit geval de ondervoorzitter dhr. drs. Ashvin Sewsahai, MSc., Bc., persoonlijk aan te vallen! De beslissing om in beraad te gaan ligt bij de DoHOS als organisatie, niet bij een individueel bestuurslid!

Daarnaast willen wij benadrukken dat volgens onze statuten bestuursleden niet per se werkzaam hoeven te zijn bij het IOL. De voorzitter is niet werkzaam op het IOL en de ondervoorzitter momenteel ook niet meer, doch zijn zij (bestuurs)leden en medeoprichters van de DoHOS. De aanvallen op de positie en de werkzaamheden van onze ondervoorzitter zijn daarom ongegrond! Conform de ILO-conventies, die ook door Suriname zijn geratificeerd, hebben de bestuursleden van de DoHOS het recht zich vrijelijk te begeven op locaties waar onze leden werken en gebruik te maken van de beschikbare infrastructuur!

Wij roepen de minister op om het pad van confrontatie en emotionaliteit te verlaten en zich professioneler op te stellen om samen tot een oplossing te komen! Dit is noodzakelijk om de achterstallige betalingen te verrichten en om afspraken te maken over toekomstige punctuele betalingen. Een tijdige betaling zou deze problematiek voorkomen. De docenten financieren in feite de staat voor door te werken zonder tijdige betaling, iets wat bij een late uitbetaling volgens de arbeidswetgeving tot boetes zou moeten leiden, hoewel onze leden hier voorlopig geen gebruik van maken.

Tot slot betreuren en keuren wij het af dat de minister generaliseert dat docenten en (voormalige) directieleden van het IOL, onjuiste lesurenstaten zouden indienen of valsheid in geschrifte zouden hebben gepleegd in het (recente) verleden.

Wij hopen oprecht dat de minister het pad van confrontatie en emotie achter zich laat, zodat we op maandag 4 maart 2024 op een professionele, constructieve en volwassen manier kunnen samenwerken aan een oplossing.

Hoogachtend,

Dhr. mr. drs. Guno Castelen, Mpm Voorzitter DoHOS