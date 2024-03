Moeder en zonen achter tralies voor stiekem vermiste meisjes houden in huis

De politie van Houttuin heeft op zaterdag 2 maart Anita D. (36) en haar twee zonen Vishal D. (17) en Rikash D. (14) in verzekering gesteld voor het stiekem houden van twee vermiste minderjarige meisjes (14 om 15) jaar in hun huis.

De vrouw bood onderdak aan de tienermeisjes die op 14 januari 2024 als vermist waren opgegeven op het voornoemde politiebureau, meldt de politie van Regio Midden Suriname.

Hoewel de moeder op de hoogte was van de leeftijden van de meisjes, heeft zij verzuimd de politie en/of hun ouders in kennis te stellen van de aanwezigheid van hun bij haar in huis.

De twee zonen zouden ook seks hebben gehad met de vermisten. De zaak is overgedragen aan de afdeling Jeugdzaken.