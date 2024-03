ABOP-ondervoorzitter Cambiel: “Tijdens verkiezing houdt president ineens van alle mensen”

ABOP-ondervoorzitter Marinus Cambiel stelt dat stadsmensen de mensen in het binnenland van Suriname eeuwenlang achter hebben gehouden. Hierdoor moet vele malen hoger worden betaald voor een reis van en naar het achterland en zijn goederen daar ook vele malen duurder.

“Je moet zoveel betalen om bijvoorbeeld Drietabiki te bereiken, maar ze maken geen enkele moeite. De overheid wil wel de stemmen van die mensen hebben, maar den no wan du neks gi den sma. Alleen tijdens de verkiezing dan yo si dat president o doro na Drietabiki. Je gaat zien. Straks gaat hij naar Drietabiki en Pusugrunu en dan houdt hij ineens van alle mensen”, stelt de ABOP-topper.

Cambiel benadrukt dat hij met deze uitleg het niet alleen heeft over de huidige president van Suriname, Chandrikapersad Santokhi, maar alle andere presidenten die het land vanaf de onafhankelijkheid in 1975 heeft gehad. In de afgelopen jaren heeft hij gemerkt dat dit gedrag tot een soort cultuur is verworden. Maar hij geeft de huidige regering wel een 7 als cijfer voor de wijze van aanpak bij de armoedebestrijding.

De ABOP zit momenteel samen met VHP in de regering Santokhi-Brunswijk. Daarvoor heeft de ABOP vanaf 2005 t/m 2010 en weer vanaf 2010 t/m 2015 ook regeerverantwoordelijkheid gehad. Volgens Cambiel gaat het om een jarenlange achterstand in het binnenland dat moet worden ingehaald.

“Het is niet een proces van vijf jaren. Iets dat mensen voor bijna honderd jaar lang hebben kapotgemaakt kan je niet binnen vijf jaren herstellen. Je moet de gelegenheid krijgen om vijf periodes aan te zitten om bepaalde dingen in orde te maken, de cultuur en the way of thinking te veranderen. A fundering sref no meki ete. We zijn nog bezig met de fundering. Het is godsonmogelijk dat ye tek over wan regering, ze hebben alles kapotgemaakt, geen geld bij de Centrale Bank, noti. Er was bijna geen koopkracht, niks. Alleen werd er bruine bonen en andere dingen verdeeld. Heel oude dingen, vervallen dingen. Dus fu dresi wan soro i musu krin en. En dat o du pijn. En dat is gebeurd de afgelopen drie jaren. Dus de mensen moeten nog vijf jaren stemmen. Dan zal er een wezenlijk verschil zijn in verandering”, aldus Cambiel.