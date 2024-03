Himmat uit Nederland voert 27ste Goede Doelen project uit in Suriname

Vriendengroep Himmat uit Nederland heeft de afgelopen week haar 27e Goede Doelen project uitgevoerd in Suriname. Sociaal zwakkeren, kindertehuizen, scholen, sportverenigingen, bejaardentehuizen, ziekenhuizen e.a. zijn in aanmerking gekomen voor hulpgoederen, rollators, rolstoelen en school-en sportattributen.

Met dit “Goede Doelen project SU” proberen deze 50-plus vrienden een bijdrage te leveren aan het sevá- gebeuren in Suriname. In Nederland worden de hulpgoederen het hele jaar door verkregen via relaties en netwerkcontacten en wordt de opslag – transport – inklaring- uitlading en distributie in eigen beheer uitgevoerd. Vertraco Shipping transporteert de container kosteloos naar Suriname; stichting OHM krijgt van de regering van Suriname gedeeltelijke invoerrechten ontheffing.

Samen met een lokaal netwerk en Stg. OHM worden behoeftigen, tehuizen, scholen enz. geregistreerd. Op woensdag 28 februari 2024 is de distributie aangevangen vanuit de Matesaloods die ook kosteloos ter beschikking is gesteld.

Bij de overhandigingsceremonie hebben ook de DNA leden Gajadien, Mangre, ex-vp Sardjoe en Volksgezondheidsminister Ramadhin het woord gevoerd en lofuitingen gedaan aan VG Himmat en partners. Dit keer zijn ongeveer 230 personen en instanties bedacht.

Naast het sociaal werk hebben de vrienden vriendschappelijke veteranen voetbalwedstrijden gespeeld tegen Randjiet Boys, Perkas te Leiding 9a alwaar ook samen met de vrienden van Saramacca Polder blinden en slechtzienden een gezellige dag is bezorgd. Een gezellige avond te Jungle Camp, een boottocht over de Surinamerivier en enkele social events van vrienden maakten hun bezoek compleet.

Met een beleefdheidsbezoek aan de president van Suriname blikt VG Himmat tevreden terug op dit 27ste Goede Doelen project en zal de ervaringen evalueren voor haar toekomstige planning.