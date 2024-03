Echtpaar op klaarlichte dag overvallen, mishandeld en gekneveld achtergelaten

Een echtpaar in Suriname kreeg vrijdag op klaarlichte dag de schrik van hun leven toen drie criminelen een overval in hun woning te Paranam hebben gepleegd.



De heer des huizes R.J. (65) was op dat moment in de slaapkamer toen hij plotseling zijn vrouw buiten hoorde gillen. Zijn partner was op het achterterras bezig met werkzaamheden.

Op een gegeven moment hoorde hij zijn vrouw schreeuwen. De man kwam naar buiten en werd meteen overvallen door een rover die gewapend was met een vuistvuurwapen. Hierna stormden nog twee anderen ongewapende en gemaskerde criminelen binnen.

Het echtpaar werd gekneveld geblinddoekt en mishandeld achtergelaten. Kort daarna lukte het de heer des huizes zich te bevrijden, echter waren de daders op vertrek met medeneming van zijn voertuig.



De 65-jarige aangever klaagde van pijn aan zijn borst daar hij een trap moest incasseren van één van de daders. Ook zijn vrouw klaagde van pijn aan haar rechter pols.



De rovers zijn ervandoor met een grijze Toyota Vits met het volgnummer PK 43-20, twee flatscreen televisie toestellen met bijbehorende remote, sieraden en een tas met daarin 1000 SRD. Ook werden de mobiele telefoon alsook pinpas en rijbewijs meegenomen.



De daders hebben via de achterdeur, die openstond de woning betreden. De politie van Paranam heeft de zaak in onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.