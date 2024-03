Peppie: “Saya moet terug naar Haïti; na wan man san edesei ne wroko bun”

Gettoleider Raynold van Els, meer bekend als Peppie, heeft flink uitgehaald naar de Haïtiaanse ondernemer Jean ‘Saya’ Mixon. Volgens Peppie mag de ondernemer met de meeste spoed terug naar zijn geboorteland Haïti, aangezien de mensen daar en zijn familieleden zijn miljoenen harder nodig hebben dan de Surinamers.

“Saya musu gwa Haïti baka. Als hij van zijn land houdt, laat hij teruggaan naar Haïti. We hebben hem hier niet nodig. Saya na wan man san edesei ne wroko bun”, benadrukt de gettoleider in gesprek met Suriname Today.

Peppie merkt op dat Saya iemand is die geen schone handen heeft en alleen maar dingen verstaat wanneer het neerkomt op het verdienen en spenderen van zijn miljoenen. Ook zou Saya namens geen enkele getto kunnen praten, aangezien geen enkele getto achter hem staat. Daarnaast gelooft de Haïtiaanse ondernemer volgens hem niet in god en zou hij zich ’s avonds bezighouden met onzichtbare geesten.

“Saya na wan man san edesei ne wroko bun. Na leki fa a man e verstan soso sani fu miljoenen en a man e geven aan fa a man abi miljoenen mati. Wel, ik ben geen miljonair maar het klein beetje dat ik heb ben ik blij mee. Ik heb twee handen met tien schone vingers. Mi ano man san e wiki neti fu gi sani nyan ini oso, meki pikin oso ini oso. Mi ne tan ini wan bun bigi oso nanga onzichtbare man san i ne si. Saya ne bribi ini gado. Ik ben niet iemand die vandaag gaat slapen en morgen wakker wordt als een onverantwoorde miljonair”, aldus Peppie.

De gettoleider, die al geruime tijd de VHP ondersteunt, stelt dat hij de oranjepartij de resterende maanden in deze vijfjarige regeerperiode geeft om zaken op orde te brengen en een zichtbare verandering te brengen in vergelijking met de situatie onder de voormalige NDP-regering. Indien dat niet gebeurt, zal hij de partij de rug toekeren. Peppie belooft wel dat hij de NDP nooit zal ondersteunen.

“NDP o de wan partij san never mi o poti mi futu go drape. Never, never”, aldus Peppie.