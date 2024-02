Borgoe meets Parbo Indoor Festival zaterdag 16 maart in Rotterdam

Na een spetterende december-editie keren BORGOE en PARBO op zaterdag 16 maart 2024 terug naar de Maassilo Rotterdam, met het gezelligste en grootste Surinaams Indoor Festival van Nederland!

Verwacht muzikale hoogtepunten van live bands, live artiesten en de beste dj’s, verspreid over meerdere area’s van de Maassilo. Met dit keer CHO, LA ROUGE, GOWTU Soundsystem, ITS NATASCHA, WEF, GILLY GONZALES, KIMBERLEE RAMIREZ, MIMI, SHANN, FASTA, JASON IMANUEL, R-REWIND – hosted by PEARL RAMOS & LACO!

Het wordt weer een onvergetelijke nacht vol Surinaamse en urban vibes, omringd door vrienden, goede muziek en puur feestplezier, dus mis deze unieke ervaring niet!

De voordelige kaarten in de voorverkoop vliegen online de deur uit, dus wees er snel bij. Op de dag zelf zijn ze duurder dus regel vandaag nog jouw kaarten hier via SEE Tickets (Paylogic) en kom de lente alvast inluiden!

BORGOE meets PARBO Indoor Festival

Zaterdag 16 maart 2024

23.30u – 05.30u

Maassilo Rotterdam

Maashaven Zuidzijde 1-2

Kaarten vanaf 19,50 euro via www.borgoe.party

Toegang: vanaf 18 jaar (ID verplicht)

Info via WhatsApp: 0629107683

Check de aftermovie van de vorig keer: