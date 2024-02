Woning gebruikt als opslagplaats geheel door brand verwoest

Een woning aan de Brantimakkaweg in Suriname is in de nacht van zondag op maandag 26 februari door brand verwoest.



Brandweervoorlichter Anthony Grootfaam zegt aan de redactie van Waterkant.Net dat het huis te Weg naar Zee niet werd bewoond. De eigenaar gebruikte het pand, dat aangesloten was op het elektriciteitsnet, als opslagplaats.



Het betreft een laagbouw woning van 6 bij 10 meter. Toen de Surinaamse brandweer na de melding ter plaatse arriveerde, stond het pand in lichterlaaie. Er werden nablussingswerkzaamheden verricht.

De politie van Kwatta was ter plaatse voor onderzoek. De oorzaak van de brand is vooralsnog niet bekend. Het pand was niet tegen brand verzekerd. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.