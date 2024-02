Caribbean Night zaterdag 24 februari met Passion en Gio

Op zaterdag 24 februari 2024 is het weer tijd voor een gezellige Caribbean Night van 23.00u – 04.00u in de Sir Winston Club te Rijswijk. Laat de kou achter je en bereid je voor op een avond vol exotische vibes en warme herinneringen.

Live band PASSION neemt je mee op een muzikale reis, waarin de betoverende klanken van het Caribisch gebied tot leven komen. Special guest GIO zal de avond nog sprankelender maken met zijn unieke talent en energieke performance. Bereid je voor op een ongeëvenaarde show die de dansvloer in vuur en vlam zet!

Tussendoor zorgen Dj’s Meo Mania en Gilly Gonzales voor een non-stop feest, waarbij de heetste hits je heupen laten wiegen tot in de vroege uurtjes.

Dus: regel je kaarten nu meteen, trek je meest kleurrijke outfit aan en dans de nacht weg op de opzwepende beats van deze Caribbean Party in de Sir Winston Club, Rijswijk!

Kaarten vliegen de deur uit, dus zorg ervoor dat je jouw plekje reserveert voor dit onvergetelijke evenement. Mis het niet!

Boek een eigen VIP TAFEL op een premium plek. Bel of ap 06-26328025 voor meer info.

CARIBBEAN NIGHT

Zaterdag 24 februari 2024

Tijd: 23.00 – 04.00u

Line-up: Passion, Gio, Gilly Gonzales en Meo Mania

Sir Winston Club

Kessler Park 30, 2288 GS Rijswijk

Gratis parkeren in de garage op de hoek van de Lange Kleiweg en Kessler Park (NAVIGATIE invoeren: P.C. Boutenslaan 101, 2288 AG Rijswijk)

Surinaamse catering aanwezig by Royal java Food

Kaarten in de voorverkoop hier online en van 23.00u aan de deur (duurder)

Dresscode: nette kleding – geen sportkleding of petjes e.d.

Toegang vanaf 18 jaar