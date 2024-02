Beheersplan voor openbare delen Cultuurtuin als publieke ruimtes

Terwijl het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu bezig is met de administratieve procedure om publieke ruimtes te beschermen voor de Surinaamse samenleving, wordt tegelijkertijd gekeken naar de mogelijkheid om deze ruimtes te beheren. Er wordt gedacht aan een Publiek-Private Samenwerkingsvorm (PPS) met onder andere de overheid, buurtorganisaties, districts- en ressortraden en donororganisaties.⁣

⁣

Momenteel onderzoekt het ministerie de mogelijkheid van deze samenwerkingsvorm voor de openbare delen van de Cultuurtuin, die als publieke ruimtes zijn aangemerkt. Het ministerie wordt hierbij ondersteund door de organisatie Green Growth Suriname.

Deze organisatie heeft een conceptueel beheersplan voor de openbare ruimtes van de Cultuurtuin laten opstellen en dit gepresenteerd aan de ROM-minister Marciano Dasai.⁣

⁣

Green Growth Suriname zet zich in voor het behoud van groene gebieden met de aanwezige flora en fauna en strijdt al geruime tijd voor het behoud van de Cultuurtuin ten behoeve van de samenleving.⁣

⁣

Na een presentatie van het conceptuele beheersplan op maandag 19 februari hebben de minister en zijn staf, vertegenwoordigers van Green Growth Suriname en de samenstellers van het beheersplan zich georiënteerd in de Cultuurtuin, in aanwezigheid van buurtbewoners en vertegenwoordigers van buurtorganisaties.⁣