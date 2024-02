Criminelen die zich als klanten voordoen maken geld en geweren buit 

Twee criminelen hebben maandag uit een pand aan de Bisoenweg in Suriname 2000 USD, 3000 SRD en twee jachtgeweren buitgemaakt.



Vernomen wordt dat de benadeelde een cybercafé runt. Zijn moeder was ten tijde van het voorval in de zaak. Terwijl de twee zonen sliepen kwamen de criminelen de shop binnen en deden zich voor als klanten.



Intussen kwamen ook andere klanten de zaak binnen waarbij de moeder geen aandacht aan het tweetal schonk.

Op een onbewaakt moment zijn de twee criminelen het woonhuis binnengedrongen door middel van braak. Ze haalden de slaapkamers overhoop en maakten de bovengenoemde zaken buit.



Toen de zonen wakker werden ontdekten ze de inbraak. De politie van Latour werd ingeschakeld die ter plaatse ging voor onderzoek.