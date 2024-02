Uit gevangenis vrijgelaten vrouw gaat de fout in en wordt de volgende dag weer opgepakt

Een 47-jarige vrouw die afgelopen donderdag uit de gevangenis in Suriname was vrijgelaten, is een dag later opnieuw in de fout gegaan. Ze werd afgelopen vrijdag door de politie aangehouden voor vernielingen aan een woning.

Volgens de Surinaamse politie deed de 67-jarige vrouwelijke beheerder van de woning diezelfde dag het politiebureau aan voor het doen van aangifte. Naar zeggen van de aangeefster behoort de woning haar zoon V.R. toe, die momenteel in het buitenland vertoeft en haar als beheerder van de woning heeft aangewezen.

Zij werd in de vroege ochtend van 16 februari 2024 door de buren gebeld dat een vrouw vernielingen aanbracht aan de woning, waardoor zij zich direct naar het adres begaf. Bij aankomst constateerde de beheerder dat er drie schuiframen en een televisie antenne waren vernield.

Het voorwerp waarmee de vrouw de vernielingen heeft aangebracht, werd aangetroffen en door de politie in beslag genomen.

De verdachte V.A. werd door de politie opgespoord en is op vrijdag 16 februari 2024 door de politie van het bureau Livorno in de kraag gevat. Ze wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan vernieling. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte wederom door de politie in verzekering gesteld.