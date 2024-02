John Samuel: “Als Ronnie Brunswijk wegvalt bestaat ABOP niet meer”

“ABOP is puur Brunswijk met zijn aanhang. Als m’n broer Ronnie Brunswijk nu wegvalt, bestaat ABOP niet meer”, zegt John Samuel, voorzitter van de politieke partij De Nieuwe Wind (DNW).

In een interview op D-TV merkte Samuel op dat al de andere personen die binnen de ABOP rondlopen en in hoge functies door Brunswijk zijn geplaatst, geen enkele bijdrage leveren binnen de geelzwarte partij.

DNW, die in 2019 is opgericht, heeft bij de afgelopen verkiezingen slechts in de districten Paramaribo (3 kandidaten) en Wanica (1 kandidaat) meegedaan. De 4 kandidaten van deze partij waren in totaal goed voor 70 stemmen. In de overige acht districten was het stemadvies om op ABOP te stemmen.

Samuel, die gewezen consul van Suriname is in Frans-Guyana, stond zelf niet op de lijst. Hij stelt eerder deel te hebben uitgemaakt van de NDP, maar eruit te zijn gestapt omdat hij daar niet werd vertrouwd.

“Eén van de redenen waarom ze me niet vertrouwden is omdat ik neef ben van Brunswijk. Hij is m’n broer. Niemand gaat me van Brunswijk wegdoen. Volgens mijn cultuur als boslandcreool is Ronnie niet m’e’n neef, maar Ronnie na mi brada”, aldus de politicus.

Politiek staat Samuel echter niet op dezelfde lijn als Brunswijk. Vandaar dat hij zich ook niet bij de ABOP heeft aangesloten.

“Brunswijk heeft zijn eigen visie binnen de politiek. Hij heeft zijn eigen capaciteiten, mogelijkheden, competenties en kwaliteiten. Maar men weet dat hij alles bepaalt binnen de partij. Zelf wanneer je bij een minister van hem stapt, zelfs voor de kleinste dingen, verwijzen ze je naar meneer Brunswijk, de vicepresident. Ergens is dat goed, maar aan de andere kant is dat helemaal niet goed. Wanneer je een werkgroep hebt en dan vertrouw je ze niet. Dan waarom plaats je ze daar?”, aldus Samuel.