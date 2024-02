Uitbater bardancing in vrijheid gesteld na betalen fikse boete

De uitbater van de bardancing aan de Atlasstraat in Suriname, waar een stootgroep van de Surinaamse politie afgelopen dinsdag een inval deed, heeft een fikse boete betaald.

De man U.W. was na de inval in verzekering gesteld, maar is na het betalen van de boete door het Openbaar Ministerie in Suriname (OM) weer in vrijheid gesteld. Dit wordt bevestigd door zijn advocaat mr. Maureen Nibte.

Bij de inval in de bardancing werden vele dozen met alcoholische drank aangetroffen, die niet voorzien waren van een accijnszegel. Tevens was er ten tijde van de inval een dansfestijn gaande, terwijl de onderneming geen vergunning heeft voor openbare vermakelijkheden. De vergunning is slechts bedoeld voor de zaak als eet- en drinkgelegenheid.



Er werd ook een partij snoep aangetroffen waarin CBD (Cannabidiol) is verwerkt.

Nadat de ondernemer middels kwitanties aantoonde waar hij de snoepjes en de drank had gekocht, werd via zijn raadsvrouw Nibte het verzoek aan het OM gedaan om de zaak buiten proces af te handelen. Dit is gebruikelijk bij overtreden van de Wet Economische Delicten.



Het Surinaamse Openbaar Ministerie ging hiermee accoord. Na het betalen van een fikse boete werd de ondernemer in vrijheid gesteld. De in beslag genomen alcoholische dranken en de CBD-snoepjes krijgt de man niet terug.