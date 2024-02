Man schiet zichzelf dood met jachtgeweer

Een 53-jarige man in Suriname is woensdag dood aangetroffen in een woning aan de Ilse Henar-Hiwittstraat. Een buurtbewoner hoorde rond 12.30u een schot afgaan en schakelde de Surinaamse politie meteen in.

Toen de sterke arm ter plaatse arriveerde waren enkele familieleden reeds op het adres aanwezig. Ze konden de woning echter niet betreden omdat die op slot was.

In overleg met een hulpofficier heeft een familielid zich via een raam toegang tot de woning verschaft. In de woonkamer lag het slachtoffer rooloos met naast hem een jachtgeweer.

Bij onderzoek nam de politie een schotwond aan de linkerzijde van zijn hoofd waar. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast.

 

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lijk vervoerd naar het mortuarium. De politie heeft het enkelloop jachtgeweer in beslag genomen.

Het motief voor deze daad is niet duidelijk.