Buitenlandse man in Suriname slachtoffer van woningoverval

In de nacht van maandag op dinsdag 6 februari is een buitenlandse man in Suriname, bij een woning aan de Hofstede Crullaan beroofd. De man raakte daarbij gewond.

Het is vooralsnog onduidelijk wat er allemaal buit is gemaakt en hoeveel verdachten betrokken waren bij de beroving.

Het 25-jarige slachtoffer werd tijdens de beroving zwaar mishandeld en klaagde van pijn. De ambulance werd ingeschakeld om het slachtoffer af te voeren.

De politie van Ressort Centrum kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.