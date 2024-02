Atompai: “Ik denk niet dat Brunswijk de zetels zal halen om president te worden”

Poetini Mielando Atompai verwacht niet dat Ronnie Brunswijk genoeg zetels met ABOP zal behalen om een gooi te kunnen doen naar het presidentschap na de verkiezingen van 2025.

“Zoals de ABOP er nu voor staat, kunnen ze geen verkiezing winnen. En om president van Suriname te worden moet je de verkiezing winnen. Dat is gewoon de realiteit. Bravo is een sociaal bewogen mens, maar ik denk niet dat hij de zetels zal halen om president te wordenโ€, zei de nieuwbakken politicus die ook voorzitter is van de Surinaamse Politiebond (SPB) in het programma Bakana Tori.

Atompai voegde eraan toe dat indien hij in de plaats van Brunswijk zou zijn, hij dan ook niet ervoor zou kiezen om president van Suriname te worden. Want om president te worden zou de ABOP-leider dan een beter team nodig hebben dan de partijmensen waarmee hij nu werkt.

“Yu team musu gwa skoro, den man musu abi a strati en a menselijke ervaring. Al je dit soort mensen om je hebt, dan i kan du wan sani. Maar zoals zijn kabinet nu eruit ziet en hij met deze mensen president wilt worden, a ne haal enโ€, aldus Atompai.

De politieofficier houdt voor nu nog zijn kaken stijf over bij welke politieke partij hij zich zal aansluiten. Wel liet hij doorschemeren dat het wanneer dat zover is, hij zal verschijnen met een groene, paarse of gele trui.

Er zijn al geruime tijd geluiden dat Atompai zich samen met zijn oud collega Raoul Hellings zal aansluiten bij de NPS. Hellings zei in december vorig jaar dat hij samen met Atompai nog on speaking terms is met de NPS.