Portugese superster Cristiano Ronaldo vandaag 39 jaar

De Portugese superster Cristiano Ronaldo viert vandaag zijn 39ste verjaardag. Hij wordt beschouwd als een van de beste voetballers aller tijden en staat sinds december 2022 onder contract bij het Saoedische Al-Nassr.

De superster heeft vijf Ballon d’Or-prijzen gewonnen, een recordaantal van drie UEFA Heren Speler van het Jaar-prijzen en vier Europese Gouden Schoenen, het meeste van een Europese speler.

Hij heeft in zijn carrière 33 trofeeën gewonnen, waaronder zeven landstitels, vijf UEFA Champions Leagues, het UEFA European Championship en de UEFA Nations League.

Ronaldo heeft de records voor de meeste optredens (183), doelpunten (140) en assists (42) in de Champions League, doelpunten op het EK (14), internationale doelpunten (128) en internationale optredens (205).

De Portugees is een van de weinige spelers die meer dan 1.200 wedstrijden in zijn professionele carrière heeft gespeeld, waarvan het meeste door een veldspeler, en meer dan 850 officiële senior carrière doelpunten heeft gescoord voor club en land, waardoor hij de topscorer aller tijden is.

Ronaldo heeft met 54 doelpunten voor club en land 2023 afgesloten als topscorer. Het was de vijfde keer dat hij in een kalenderjaar de meeste doelpunten maakte. Eerder was het in 2011 (60), 2013 (69), 2014 (61) en 2015 (57).