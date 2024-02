Tiener broers vast voor neersteken man tijdens vechtpartij

De Surinaamse politie heeft twee tieners in verzekering gesteld in een zaak, waarbij een man afgelopen donderdag op straat werd neergestoken tijdens een vechtpartij. Het gaat om twee broers, meldt de politie regio Midden Suriname.

Uit onderzoek is gebleken dat een van de broers met het slachtoffer had gevochten. Die broer ging naar huis maar kwam vervolgens terug met een andere broer en een vriend. Onderweg ontmoette zij het slachtoffer en ontstond wederom een vechtpartij waarbij het slachtoffer werd neergestoken.

De politie van Leiding 9A ontving die donderdag 1 februari 2024 een melding van het Command Center (CC), dat een man zwaargewond op het wegdek aan de Anton Budelstraat lag.

Agenten die naar de plek werden gedirigeerd, troffen een man genaamd Jorrel N. op het wegdek aan. Hij had drie steekwonden waaruit veel bloed sijpelde. Het slachtoffer had twee verwondingen in zijn zij en een op zijn rug en was bij komst van de politie niet aanspreekbaar.

De gewonde man werd per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het AZP.

Kort daarna werden drie tienerjongens door een man de politiewacht van voormeld politiebureau binnengeleid. Volgens de man ging het om zijn twee zonen en een vriend van zijn zonen.

Hij verklaarde dat de jongens het slachtoffer met een mes hebben gestoken en overhandigde dit mes aan de wetsdienaren. Het drietal werd aangehouden en voor verder onderzoek overgedragen aan de afdeling Recherche Midden Suriname.

De twee broers Delano F. en Donelle F. werden in verzekering gesteld, terwijl de vriend Melvin D. na verhoor werd heengezonden. Het mes werd ten behoeve van de strafvordering in beslag genomen.