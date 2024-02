Ambtenaar die door politieman beschuldigd werd van verduistering in vrijheid gesteld

Het Hof van Justitie in Suriname heeft een medewerker van het ministerie van Binnenlandse Zaken op verzoek van zijn raadsvrouw in vrijheid gesteld. Een majoor van politie had aangifte tegen de ambtenaar gedaan, terzake verduistering van 9.000 USD.

Uit onderzoek van de politie van Houttuin is gebleken dat de majoor van politie Surinaamse paspoorten en ID-kaarten regelde voor buitenlanders, van voornamelijk Chinese afkomst. De ambtenaar op zijn beurt kon het vervaardigen van de ID-kaarten tegen betaling bespoedigen voor de majoor.

Gebleken is dat slechts de majoor contact had met de buitenlanders. Hij verklaarde dat hij op enig moment 9.000 USD van de Chinezen had ontvangen voor het bespoedigen van de ID kaarten en dat hij op zijn beurt dit bedrag had overhandigd aan de medewerker van BiZa.

De majoor gaf verder aan dat hij nadien niets meer had vernomen van de verdachte, waarna hij aangifte tegen de man deed. De medewerker werd kort daarna aangehouden en in verzekering gesteld, waarna zijn aanhouding rechtmatig werd getoetst door de Rechter Commissaris (rc).



Zijn advocaat Maureen Nibte ging hiertegen in beroep bij het Hof van Justitie. Zij voerde ondermeer aan dat de aangever geen enkel bewijs heeft kunnen leveren dat hij inderdaad 9.000 USD had afgestaan aan haar cliënt.

De raadsvrouw gaf aan dat van een majoor van politie op z’n minst wordt verwacht dat hij een kwitantie of betalingsbewijs van haar cliënt zou moeten ontvangen, daar het om een aanzienlijk geldbedrag in valuta gaat én het geld toebehoorde aan de Chinezen.

Hij zou middels een betaalbewijs de Chinezen en de politie kunnen overtuigen dat hij het bedrag inderdaad heeft afgestaan aan haar cliënt. De majoor heeft echter geen bewijs van betaling kunnen overleggen.

De raadsvrouw gaf verder aan dat zij vermoedt dat het kennelijk juist de politieambtenaar is geweest, die het geld van de Chinezen heeft verduisterd en de schuld wenst af te wentelen op haar cliënt. De benadeelde Chinezen zijn overigens nooit in beeld gekomen; het was de politieambtenaar die de aangifte deed.

Het Surinaamse Openbaar Ministerie had zich verzet tegen de vrijlating van de verdachte. Het Hof ging echter mee met het verweer van de raadsvrouwe en gelastte de onmiddellijke invrijheidstelling van haar cliënt.