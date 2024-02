Masterclass: How to walk the journey of becoming a successful CEO

Stichting Gabriel Development Foundation in Suriname organiseert op 3 februari 2024 een masterclass voor leidingevenden en ondernemers met als thema ‘How to walk the journey of becoming a successful CEO’. De training wordt verzorgd door de heer Dirk Currie.

De heer Currie is geen onkende in de Surinaamse samenleving. Als een gedreven leidingegevende heeft hij in diverse organisaties zijn leiderschap stijlen toegepast. Een van de organisaties waar hij enorm veel populariteit genoot was bij Telesur. Vanwege de bijdragen die hij geleverd heeft is hem gevraagd de masterclass te verzorgen zodat hij belangrijke tools mag doorgeven aan andere jonge leiders.

Tijdens de masterclass worden er enkele onderwerpen behandeld zoals; emotioneel intelligent leiding geven, change management, leiderschap en een gezamenlijke doel nastreven. Na de masterclass is het de bedoeling dat deze jonge leiders de tools die ze hebben gekregen gaan toepassen in hun rol als CEO met als uitkomst een successvolle CEO.

Stichting Gabriel Development Foundation is opgericht op 28 april 2022 en is ontstaan uit de behoefte van de Coroniaanse gemeenschap om Coronie te helpen ontwikkelen.

De oprichter, Gabriel Jacott, een Coroniaan en voormalig artiest wil met de stichting zoals de naam het als zegt (development) investeren op elk gebied zoals talentontwikkeling, leiderschap, het stimuleren van ondernemerschap en landbouw activiteiten, niet alleen in Coronie maar ook in andere districten.