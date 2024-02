Man dood aangetroffen in toiletruimte bij Veerplein

In de vroege ochtend van donderdag 1 februari is er een lijk aangetroffen in een toiletruimte bij het Veerplein, aan de Waterkant in Suriname.

Het gaat om het lichaam van een man. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat er een verwonding op het lichaam is waargenomen.

Het is vooralsnog onduidelijk of het om een misdrijf gaat. Het stoffelijk overschot werd rond 06.00u hedenochtend ontdekt. De politie van Centrum werd op de hoogte gesteld die ter plaatse ging voor onderzoek.

Ook de nodige instanties en andere eenheden van de Surinaamse politie zijn in stelling gebracht om nader onderzoek ter plaatse te verrichten.

De omging nabij de toiletruimte is momenteel afgezet in verband met het onderzoek.