Surinaamse MP krijgt na 18 jaren weer training van Koninklijke Marechaussee NL

Leden van de Militaire Politie (MP) in Suriname worden na 18 jaren weer door de Nederlandse Koninklijke Marechaussee getraind in de controle op de echtheid van authentieke documenten (Document Security Course).

De trainingen worden verzorgd door experts van het Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten (ECID). De laatste keer dat er een training in documentencontrole in Suriname is gehouden, was in het jaar 2006. Maar terwijl de trainingen stil lagen, is de wetenschap op het gebied van documenten- en identiteitsfraude zich in de afgelopen 18 jaren wel verder gaan ontwikkelen.

Dit heeft volgens luitenant-kolonel Roy Samuels, commandant van de MP, zeker wel in het voordeel van criminelen gewerkt die via onze doorlaatposten Suriname probeerden binnen te komen. Maar ondanks de blijdschap bij deze criminelen is het de Immigratiedienst van de MP toch gelukt om een groot deel van ze te onderscheppen, de valse paspoorten in beslag te nemen en personen weer terug te sturen naar hun land van herkomst.

“Wanneer je je wil verplaatsen gebruikmakende van een andere identiteit of een ander paspoort of vervalst paspoort, dan moet de afdeling Immigratie van de Militaire Politie dat onmiddellijk kunnen herkennen. Men moet in staat zijn om die criminelen door middel van documentencontrole aan te houden. Daarvoor is deze training. We zullen de kennis die we vergaren gebruiken op onze grensposten”, aldus overste Samuels.

De MP-commandant is bijzonder verheugd dat de Marechaussee eindelijk weer met zo een training is gestart. Uit de 60 personen die getraind zullen worden, zullen de beste cursisten aan het eind worden geselecteerd en opgeleid worden tot trainers. Deze Surinaamse trainers zullen dan verder ingezet worden om ook andere diensten te trainen.

Rob van Bokhoven, directeur Internationale Aangelegenheden bij de Dienst Terugkeer & Vertrek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in Nederland, overhandigde enkele spullen, waaronder ook een Edison computer aan de MP. De Justitietopper bleef stilstaan bij de goede samenwerking tussen Suriname en Nederland die al jaren bestaat.

Luitenant-kolonel Erik van Assen, hoof ECID, merkte op dat een land moeilijk alleen opgewassen is tegen identiteits- en documentenfraude. Daarvoor is samenwerking belangrijk. “Identiteitsfraude en documentenfraude zie je overal terugkomen. Ook in de georganiseerde criminaliteit. En daarom is het van zoveel belang dat we hier zijn”, benadrukte hij.

Volgens het hoofd van het ECID zullen er meer trainingen dit jaar worden verzorgd. Zijn streven is om aan het eind van dit jaar de eerste groep trainers in Suriname te hebben opgeleid. Naast leden van de MP, bestaat deze training ook uit cursisten afkomstig van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking (BIBIS).