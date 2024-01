Suriname ondervindt ook last van stofwolken uit Sahara

Suriname ondervindt momenteel net als vele landen in de wereld ook last van stofwolken afkomstig uit de Sahara, vandaar het mistig uitzicht. In de Sahara zijn er zandstormen geweest en daardoor is er veel fijn stof in de lucht terechtgekomen. Het stof zweeft een lange tijd en is met de lucht meegenomen.

Het ministerie van Volksgezondheid is geïnformeerd door het ministerie van openbare Werken (Metereologische Dienst Suriname) dat er een toename is waargenomen van stofdeeltjes in onze atmosfeer, die afkomstig is van de Saharan Air Layer (SAL).

De SAL is een warme, droge en met stof beladen luchtlaag die afkomstig is van de Saharawoestijn in Noord-Afrika. De verwachting is dat tussen 31 januari en 3 februari er een toename zal zijn van deze stofdeeltjes in onze atmosfeer.

Het ministerie van Volksgezondheid wil de Surinaamse samenleving informeren dat een toename van stofdeeltjes in de luchtlaag de volgende symptomen kunnen veroorzaken:

Hoestklachten (droge hoest)

Keelpijn

jeukende waterige ogen

niezen

loopneus

De verwachte verhoogde concentraties van stofdeeltjes kunnen ernstige gevolgen hebben voor:

personen met luchtwegaandoeningen zoals astma,

personen met reeds bestaande hartziekten,

ouderen personen en kinderen

Preventiemaatregelen