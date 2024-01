Sewdien: “Van den Bergh wilde zich niet aan regels van Suriname houden”

“Ik denk dat het de emoties zijn bij hem”, zegt LVV-minister Permanand Sewdien. Hij reageerde woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)- vergadering over het boek ‘Corruptie op het hoogste niveau – Zaken doen in Suriname’ van de ondernemer Gerard van den Bergh. Ook de foto van Sewdien prijkt op de cover van dit boek.

De bewindsman voerde aan te begrijpen dat Van den Bergh gewend was om in een lekker land als Suriname te wonen, maar nu in de kou in Nederland zit aangezien hij zich niet aan de regels van Suriname heeft willen houden. Dat zou kennelijk de reden zijn waarom hij zo een boek heeft gelanceerd.

“Want Nederland is anders wonen dan hier; ook al is hij daar geboren. Want je hebt toch beperkingen. Ik heb met hand en tand onze wet en recht te respecteren en te verdedigen. En dat zal ik ook blijven doen. Ik wordt echt met de haren erbij gesleept, terwijl ik niets ermee te maken heb”, aldus de minister, die ook juridische stappen tegen de ondernemer heeft ondernomen.

Hij stelt het boek zelf ook te hebben gelezen en daarom kan zeggen dat er onwaarheden erin zijn geplaatst. “Het is politiek en hij is ook goed bedreven erin. Er wordt een soort rookgordijn opgeworpen en het wordt gebruikt als een afleidingsmanoeuvre richting het publiek”, aldus de minister.

Sewdien gaf ook een korte uiteenzetting van de problemen die het ministerie van LVV met de ondernemer Van den Bergh heeft gehad. Zo had LVV ongeveer twee jaren terug een strenge controle vanwege een zware uitbraak van vogelgriep in Nederland, de plaats waar Van den Bergh zijn broedeieren vandaan haalde.

“LVV beschikt over een dienst Veterinaire Inspectie die onafhankelijk is en de minister kan daar geen invloed uitoefenen. Van den Bergh, die broedeieren ging importeren, deed het niet conform de regels. Want voordat je je eieren op de boot zet, moet je je vergunning al hebben aangevraagd. Dat heeft hij de eerste keer niet gedaan en toen de eieren hier waren heeft de dienst door de vingers gekeken.

Dit is later weer voor de tweede keer gebeurd en toen kreeg hij weer een waarschuwing. Hij ging precies zo door de derde keer en toen hebben we gezegd: stop. Die partij is toen vernietigd. Hij kwam toen met schadevergoedingen en heeft zelf beslag laten leggen op auto’s van LVV. Een lading daarna hebben we weer afgekeurd en vernietigd, want je moet afleren. Toen heeft hij ons voor het gerecht gesleept”, zei Sewdien.

Volgens de bewindsman krijgt de Veterinaire Inspectie van LVV instructies van de Internationale Veterinaire Inspectie in geval er ergens een ziekte uitbreekt en daaraan moet de dienst zich ook houden. Deze zaken zijn ook bij de rechter aangehaald. Daarom vindt hij dat Van den Bergh zijn huiswerk maar beter moet gaan maken.