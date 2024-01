Vrachtvervoer van en naar Miami uitgebreid met ‘small packages’

De Surinaamse luchtvaartmaatschappij Surinam Airways is begin deze maand op de reguliere commerciële vluchten van en naar Miami, begonnen met het aanbieden van de mogelijkheid voor het transporteren van ‘small packages’.

Het gaat daarbij dan om pakketten met een maximaal gewicht per stuk van 32 kilogram, meldt het luchtvaartbedrijf uit Suriname.

Totaal is er 2,500kg aan ruimte beschikbaar voor cargo per vlucht. Deze service is zes keer per week beschikbaar als volgt:

Elke verscheper zal voor het kunnen transporteren van vracht op de reguliere

passagiersvluchten van en naar Miami een ‘known shipper’ moeten zijn; d.w.z. dat

de verscheper TSA (Transportation Security Administration) gecertificeerd moet zijn.

Als de verscheper nog niet TSA gecertificeerd is, kan de aanvraag hiertoe ingediend

worden bij het SLM-kantoor.