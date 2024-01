Naast politie rekruut ook militair en burger betrokken bij vechtpartij oudjaarsdag

In de zaak waarbij deze maand een vrouwelijke politie rekruut werd aangehouden na een massale vechtpartij op oudjaarsdag, waren ook een militair en een burger betrokken. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

De 24-jarige politie rekruut Berrenty K. en de 21-jarige burger Ludsun M. zijn na ontboden te zijn door de afdelingen O.P.Z. en de Recherche van Paramaribo ter zake openlijke geweldpleging, poging zware mishandeling en mishandeling, in verzekering gesteld.

Over het aandeel van de militair, die ook actief heeft deelgenomen aan de vechtpartij en mishandeling, zal de Surinaamse militaire politie een onderzoek instellen.

De verdachten Berrenty en Ludson die op oudjaarsdag samen met een militair in een groep in de binnenstad van Paramaribo waren, takelden op die bewuste dag een man uit de menigte op zodanige wijze af, dat hij zijn bewustzijn verloor. Dit deden zij nadat er met alcohol in de menigte werd gegooid.

Bij de voorgeleiding van de politie rekruut gaf zij toe enkele schoppen te hebben toegebracht aan het slachtoffer, nadat zij zelf door hem was geslagen. Ook gaf zij toe een andere vrouwspersoon die ook ter plaatse was, in het gezicht te hebben geschopt.

De burger Ludson verklaarde dat hij partijen uit elkaar probeerde te halen toen hij zelf werd aangevallen. Daarna bracht hij de slachtoffers enkele vuistslagen en trappen toe.

Na afstemming met het O.M. werden beide verdachten in het belang van het verder onderzoek in verzekering gesteld. Het onderzoek duurt voort.