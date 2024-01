‘Special Valentine Night’ in Rotterdam met Freestyle uit Suriname

De bekende muziekformatie ‘Freestyle’ uit Suriname is volgende maand weer te bewonderen in Nederland. Dit keer is de populaire band er voor een exclusief en eenmalig optreden en wel op zaterdag 10 februari 2024 in Flamingo te Hoogvliet Rotterdam.

De avond staat in het teken van Valentine’s Day en Freestyle staat er niet alleen. De line-up bestaat verder uit de bekende muziekformaties XQLUSIV, Gentle, Energy Band, Selectabeats en de New Eagles. Ook is er een hele lijst van special acts en top dj’s van de partij!

Dit mag je niet missen. De Super Early Birds waren snel uitverkocht. Overige kaarten zijn hier nog online te koop, maar wacht niet te lang want op=op! VIP reserveringen kunnen via 06-44477785. Meer info over de line-up vind je op de flyer hieronder.

‘Special Valentine Night’

Zaterdag 10 februari 2024

Partycentrum Flamingo

Lengweg 150

3192 BM Hoogvliet Rotterdam

Info en kaarten via www.dansieparty.nl