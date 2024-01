Ori: “Discussie nodig om eindtijd scholen naar 15.00 uur te brengen”

Minister Henry Ori van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in Suriname (MINOWC) vindt dat er een discussie op gang moet worden gebracht om de basisscholen, die momenteel om 13.00 uur sluiten, langzamerhand te brengen naar 15.00 uur.

Tijdens de begrotingsbehandeling vrijdag in De Nationale Assemblee zei merkte de minister op dat over de hele wereld men in het basisonderwijs 1200 uren maakt. Alleen in Suriname zijn dat slechts 800 uren, waardoor er te weinig tijd is in het netto traject van het curriculum. Merendeels is dat te wijten aan de relatief veel vakantie- , gedenk en feestdagen waarop zowel leerlingen als leerkrachten vrij zijn.

“Het is een politieke discussie. Wat willen we? Ik denk dat langzamerhand de school om 13.00 uur sluiten een discussiepunt moet worden. Dat we Suriname gereed moeten maken om de school naar 15.00 uur te brengen. Waardoor we wat kunnen compenseren. Of we moeten wat gaan doen aan de vakantiedagen en die mooie vrije dagen”, aldus Ori.

De bewindsman vreest echter nu al dat er heel wat messen naar hem zullen worden toegeworpen na zijn opmerking over dit onderwerp. Echter, de 800 lesuren blijft volgens hem schrikbarend ten opzichte van de regio en andere landen.

“Willen wij meer netto uren gebruiken, meer vakken, dan zullen wij het curriculum heel kritisch moeten bekijken en dan gaan we keuzes moeten maken. Veel scholen in Latijns-Amerika gaan 17.00 uur uit, maar in Suriname is het geen eenvoudige discussie. Je zal moeten zorgen voor voeding en je moet letten op de temperatuur. Het klimaat hier is tussen 12.00 uur en 15.00 uur flink warm. Ik hoor elke keer over onderwijs in waarden en normen, cultuureducatie, milieueducatie. Maar hoe ga je het met een curriculum doen met slechts 20 uren per week?”, aldus de minister.