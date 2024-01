Ramdien aan Nickerianen: “Niet achter veroordeelde criminele leiders lopen”

Parlementariër Harriët Ramdien heeft Nickerianen opgeroepen om niet achter leiders aan te lopen die een criminele achtergrond hebben, veroordeeld zijn en naar geen enkel land kunnen afreizen.

“We moeten nooit achter zulke leiders aanlopen. Anders gaat ons land nooit vooruit”, zei Ramdien zaterdagavond tijdens de Opo Yari meeting van de VHP in Nickerie.

In de Surinaamse politiek hebben NDP-leider Desi Bouterse, ABOP-leider Ronnie Brunswijk en PL-leider Paul Somohardjo een vonnis op hun naam staan. Zowel Bouterse als Brunswijk, die ook de huidige vicepresident is van Suriname, kunnen al jaren niet naar het buitenland afreizen vanwege het feit dat zij op de opsporingslijst van Interpol staan. Bouterse is bovendien momenteel ook onvindbaar nadat hij in december door het Hof van Justitie in een eindvonnis veroordeeld werd tot 15 jaar cel voor meervoudige moord.

Ramdien benadrukte dat geen enkele veroordeelde leider naast VHP-voorzitter Chan Santokhi kan staan. Veroordeelde leiders zijn het volgens haar zelfs niet eens waard om leider genoemd te worden. Het is daarom verstandig dat de kiezer op 25 mei 2025 weer op de VHP gaat stemmen, want dan gaat men zien hoe Suriname gaat blinken.

“We hebben nu een leider die naar elke land kan afreizen. Men zegt dat Santokhi weer op reis is naar een ander land, maar voor wie is hij gegaan? Voor mij en voor jullie. Hij gaat naar het buitenland en werkt hard om dit land te kunnen redden. Wij weten allemaal hoe leeg de staatskas was toen wij overnamen. Maar langzaam tillen we het land weer op. En daarvoor moeten we deze partij dankbaar zijn”, aldus Ramdien.

Haar collega Mahinder Jogi drukte de Nickerianen op het hart om ervoor te zorgen dat de VHP deze keer meer dan 26 zetels krijgt, zodat zij zelfstandig goede besluiten kan nemen en niet meer afhankelijk hoeft te zijn van coalitiepartners. Als voorbeeld noemde hij het probleem met betrekking tot de grondconversie welke door weerstand van coalitiepartners niet in het parlement kon worden behandeld en goedgekeurd.

Gelukkig dat president Santokhi vanwege zijn bevoegdheden in staat was om een staatsbesluit te slaan om deze zaak toch in orde te kunnen maken. Volgens Jogi zal de grondconversie vooral de Nickerianen veel voordelen opleveren.