Vrouw vertelt broer over afspraak met man bij brug waarna deze wordt beroofd

De politie in Suriname heeft zondag vier mannen aangehouden die een automobilist afgelopen dinsdag 16 januari bij de Saronbrug beroofden. Het slachtoffer S.T. was naar de brug gekomen omdat hij een date had met een vrouw, die daar met hem had afgesproken.

Volgens de Surinaamse politie bleek één van de aangehouden verdachten de broer van de vrouw te zijn.

De automobilist had de vrouw twee weken terug leren kennen en die bewuste dag bij de brug met haar afgesproken. De vrouw zou de informatie over deze date aan haar broer hebben doorgespeeld.

S.T. parkeerde zijn voertuig langs de weg en begaf zich onder de brug, zoals zij hadden afgesproken. Daar werd hij door twee mannen mishandeld en beroofd van zijn wit gelakte Toyota Vitz en 40.000 Surinaamse dollars.

De broer werd al gauw in beeld gebracht en op aanwijzing van hem werden de overige verdachten en een illegaal vuist vuurwapen eveneens in beeld gebracht.

Op zondag 21 januari zijn Wendel M. (35), Jenicio L. (20), Chivaro S. (27) en Oliseh T. (23) na goed speurwerk door de leden van het RBTP aangehouden en aan de afdeling Kapitale Delicten overgedragen.

Het onderzoek in deze zaak wordt door de politie van de afdeling Kapitale Delicten voortgezet.