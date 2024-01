Man spreekt af met vrouw bij Saronbrug en wordt daar beroofd van auto en 40.000 SRD

Een 21-jarige man die afgelopen nacht door een vriendin was uitgenodigd om haar bij de Saronbrug in Suriname te ontmoeten voor een date, is daar beroofd. Hij werd door twee gewapende criminelen met messen verrast.

Terwijl hij op de vrouw wachtte bij de brug zag hij plotseling de twee mannen op hem afkomen. Hij werd aangevallen en getrapt waardoor het slachtoffer kwam te vallen.

De mannen gingen er met de Toyota Vitz van het slachtoffer vandoor. Ze namen ook 40.000 Surinaamse dollars mee, die hij in het casino had gewonnen en in de auto had bewaard.

Het slachtoffer liep schaafwonden aan zijn knieën en een snijwond aan zijn vinger op. De daders zijn met het buitgemaakte voertuig via de Pokopowstraat richting de Martin Luther Kingweg gereden. Van de vriendin was geen spoor te bekennen.

De politie van Latour heeft de zaak in onderzoek. Van de rovers ontbreekt nog elk spoor.