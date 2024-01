Gewapende rovers mishandelen arts en neefje bij woningoverval

Vier gewapende en gemaskerde criminelen hebben in de nacht van zaterdag op zondag een overal gepleegd in de woning van een arts aan de Mawakaboweg in Suriname.

In gesprek met Waterkant.Net zegt de arts dat ze samen met haar neefje thuis in diepe rust was. De twee werden rond 04.00u in hun slaap overvallen en daarbij mishandeld met de kolf van een wapen.

Onder bedreiging van het wapen is de vrouw beroofd van 9.000 Surinaamse dollars. Het geld had ze in een enveloppe bewaard om daarmee prikkeldraad te kopen.

“Mijn neefje heeft meerdere slagen met de kolf van het wapen moeten incasseren en liep daardoor een zwelling aan het hoofd en een barst aan zijn lippen op’, aldus het slachtoffer dat zelf ook met het wapen geslagen is.

Na de woningoverval stuurde ze haar buurman om de politie op te halen, omdat ze op de hoogte is van het feit dat de politie van Santo Boma al maanden zonder vervoer zit. Ze gaf aan dat er bij de buurman reeds vijf keer is ingebroken en dat de politie tot nu toe niet bij hem is langs geweest om de zaak te onderzoeken.

“Gelukkig kende ik iemand die de politie voor mij kon ophalen om de zaak op te nemen, anders was ik als de arme burger ook aan mijn lot overgelaten”, zegt ze.

Volgens de arts is de politie uiteindelijk pas om 06.30u op haar adres gearriveerd. Van de verdachten ontbreekt nog elk spoor.