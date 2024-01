Illegale goudzoeker springt van grote hoogte om aanhouding te voorkomen

Een illegale goudzoeker in Suriname is zwaargewond geraakt nadat hij probeerde te vluchten voor de politie en daarbij van grote hoogte naar beneden sprong.

Dat meldt de politie regio Midden Suriname.

De 24-jarige Nigel P. was in de Royal Hill mijn op grote hoogte bezig goud te ontginnen, waarna de Surinaamse politie werd gealarmeerd over zijn illegale activiteiten aldaar.

Bij het zien van de politie probeerde hij te ontsnappen door te springen en kwam op de grond te vallen. Hij raakte daarbij zwaargewond en liep zichtbaar lichamelijke letsel op, vermoedelijk een fractuur.

P. werd direct behandeld door het medisch-technisch team van het bedrijf aldaar en vervolgens overgebracht naar de Spoedeisende Hulp van het AZP voor verdere

behandeling.