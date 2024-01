Brief over discriminatie medewerkers en racisme binnen stadsdeel Zuidoost

In het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost wordt vandaag een een anonieme brandbrief besproken, waarin ondermeer staat dat leidinggevenden bepaalde bevolkingsgroepen racistisch en discriminerend zouden behandelen.

Zo zou er sprake zijn van ’te veel Surinamers op de werkvloer’ of worden medewerkers uitgelachen om hun uitspraak meldt AT5 woensdag.

Als medewerkers van kleur iets zeggen over het racisme en de discriminatie door hun witte collega’s zouden zij worden bestempeld als agressief en dominant, zo staat er in de brief.

De anonieme brandbrief is vorige week verstuurd door (ex)-medewerkers van het stadsdeel, naar onder andere de Denk-fractie meldt de zender.

In de brief staat ook dat een van de leidinggevenden zwarte medewerkers treiteren, wegpesten of zelfs hun bevordering belemmeren. Hij zou hen ook dwarsbomen als ze willen vertrekken, bijvoorbeeld door de startdatum van hun nieuwe functie te verlaten, zodat ze langer voor hem moeten werken.

Denk-fractievertegenwoordiger Eduard Mangal bespreekt de kwestie vandaag in de commissie Financiƫn, Kunst en Diversiteit.