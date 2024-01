Brunswijk: “Geen enkele voorzitter van andere partij gaat mijn politieke strategie komen bepalen”

“Geen enkele voorzitter van een andere politieke partij gaat mijn politieke strategie voor mij komen bepalen. Dat gaat niet gebeuren!”, zegt vicepresident tevens ABOP-leider Ronnie Brunswijk.

De tweede man van het land reageerde woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering op de uitspraak van president tevens VHP-voorzitter Chan Santokhi over etnische bundeling.

Santokhi zei tijdens de dankdienst in verband met het 75-jarig bestaan van zijn partij dat etnische bundeling, die enkele partijen voorstaan, niet van deze tijd is. Suriname wil volgens hem wat anders dan een verdeeldheid langs etnische lijnen.

Brunswijk voerde aan dat de ABOP een eigen politieke verantwoordelijkheid heeft en op basis daarvan wordt de eigen strategie uitgezet om de verkiezingen in te gaan.

Zo is hij helemaal niet etnisch bezig, wanneer opgeroepen wordt tot bundeling van alle marrongroepen. Zijn partij begint bij de basis en de basis van de ABOP is bij de binnenlandbewoners.

“Wij moeten die mensen bij elkaar brengen en dan doorgaan met andere bevolkingsgroepen. We bundelen alle binnenlandbewoners, waardoor we een kracht daar hebben. Dan gaan we samenbundelen met de Javanen, hindoestanen en stadscreolen”, aldus de politicus.

De tweede man van het land stelde dat indien anderen verandering in etnische politiekvoering willen zien, zij dan eerst bij zichzelf moeten beginnen.

“Wat was de VHP? De Verenigde Hindoestaanse Partij. Was dat niet etnisch? En toen zijn ze verenigd met drie andere hindoestaanse partijen. Pas daarna hebben ze beseft dat ze niet meer onder de etnische vlag moesten doorgaan. Maar dat is slechts formaliteit. Het is voor het grote publiek dat ze geen etnische partij meer zijn. Maar a werkelijkheid, te yu luku ini a gemeenschap, dan a realiteit e sori duidelijk”, zei Brunswijk.

Hij benadrukte dat indien andere mensen bang worden van de strategie van de geelzwarte partij, zij dat dan maar zelf zullen moeten bekijken.